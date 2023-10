Piccinini: “Italiano alla De Zerbi, ieri ha dato spettacolo. Champions possibile”

"La Fiorentina esce ingigantita da questa partita. Conosciamo Italiano, non è una novità, chi si stupisce adesso si è dimenticato che la Fiorentina ha fatto due finali l'anno scorso e ha fatto un percorso molto coerente. Vedo molte analogie con De Zerbi, due allenatori che si prendono dei rischi, a volte ci sono dei passi falsi, ma credo che alla fine il saldo sia decisamente positivo. Ieri la Fiorentina in certi momenti ha dato spettacolo. Obiettivi? Per organico, per progetto tecnico e di società, la Fiorentina è da prime 6 e ha tutte le carte in regola per provare a qualificarsi anche per la Champions"