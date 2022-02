Piatek carica le pistole e con l’Atalanta ha un feeling particolare. I numeri

Italiano si affiderà al Pistolero giovedì?

Giovedì nella delicatissima sfida del Gewiss Stadium potrebbe toccare a Krzysztof Piatek guidare l'attacco viola per tentare l'impresa contro l'Atalanta di Gasperini. Il ballottaggio con Cabral è aperto, ma la logica dell'alternanza, vedrebbe in questo momento in vantaggio proprio il centravanti polacco. D'altronde la Coppa Italia è la "sua" competizione: considerando gli otto gol realizzati in sole 10 partite giocate. Ma non solo, Italiano qualora decidesse di puntare sul Pistolero potrebbe sperare nella particolare vena realizzativa di quest'ultimo contro l'Atalanta.