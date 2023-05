Pezzella: “Grazie Italiano. Emozioni ogni volta che vedo la fascia di Davide”

In esclusiva a Radio Bruno ha parlato l'ex capitano viola German Pezzella. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: "Viola in finale di Conference? Faccio un grande in bocca al lupo, da oggi c'è un tifoso in più perché sarò lì a soffrire. I ragazzi hanno fatto un percorso incredibile perché giocare due finali in una stagione è un grande traguardo. Metteranno tutto in campo come con l'Inter, ci saranno tanti tifosi anche fuori dallo stadio e sarà pazzesco. Martinez Quarta? L'ho visto bene quest'anno, ha giocato tanto anche se il mister cambia molto e fatto grandi partite, ogni tanto ci sentiamo e spera nel ritorno in nazionale. E' un grande difensore, avrà la sua chance. Errore da non ripetere con il West Ham? Lautaro è in un grande momento di forma, ha segnato oltre 20 gol dopo il mondiale. La Fiorentina ha avuto tanti occasioni per pareggiare e i dettagli hanno fatto la differenza. La gara è stata buona contro una squadra forte che giocherà la finale di Champions, la finale persa non deve insinuare dubbi nella testa dei giocatori".