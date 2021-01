Pessina: “Spero che la Fiorentina rimanga al Franchi, abbattimento sarebbe stato un delitto”

E’ stata inaugurata oggi la mostra Pier Luigi Nervi-Architettura come Sfida. Presente anche il soprintendente Andrea Pessina, che ha rilasciato a margine alcune dichiarazioni sull’Artemio Franchi (fonte Lady Radio): “L’abbattimento dello stadio sarebbe stato un autentico delitto. Le decisioni del nostro Ministero confermano l’importanza dello stadio, adesso si apre la seconda parte del capitolo. Sappiamo in che misura possiamo metterci le mani, adesso dobbiamo capire se la Fiorentina rimarrà a giocare in questo stadio. Un abbandono del Franchi sarebbe una sconfitta per tutti. Nervi è stato un grande personaggio non solo per le costruzioni fatte, ma anche per la loro bellezza. Dobbiamo raccogliere la sua eredità e proseguire in questo senso, ripensando l’aria di Campo di Marte. La disponibilità è totale, abbiamo a cuore lo stadio e la città di Firenze. La presa di posizione di Commisso? Non eravamo disponibili a distruggere tutto, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Abbiamo dato la disponibilità ad avvicinare le curve: non si possono distruggere perché è un monumento protetto”. L’alternativa resta il nuovo stadio a Campi: le ultime notizie