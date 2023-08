Perinetti: “Di Gilardino mi piacque l’umiltà. L’Under 23 è una grande arma”

Giorgio Perinetti al Pentasport di Radio Bruno si esprime così su Genoa-Fiorentina, esordio stagionale per le due squadre in Serie A. E su Gilardino, che ha avuto come tecnico a Siena:

"Con Gilardino ci siamo trovati a Siena, lui era in panchina. Ho visto che aveva umiltà, di conoscere e crescere. Addirittura è partito dalla Serie D. Conosce la Serie A a menadito. Lui è ripartito dai giovani, dalla Primavera, gesto di umiltà. Il Genoa non va sottovalutato, con un ambiente che carica la squadra. La Fiorentina ogni anno fa dei passi in avanti, per dare a Italiano dei giocatori funzionali. Il loro lavoro è molto interessante"