Per Arthur qualcuno pensa già al post Fiorentina. Due piste per lui

Arthur in questo momento è uno dei perni di una Fiorentina che sogna. Il brasiliano ha chiuso tutte le bocche degli scettici a suon di prestazioni. E anche il suo agente Pastorello ha parlato del suo amore verso Firenze. Ma qualcuno parla già di futuro per il regista verdeoro. Infatti secondo TuttoJuve.com i bianconeri potrebbero sfruttare questo rilancio per cederlo ad una buona cifra a fine anno, 20 milioni per la precisione. Ci sarebbero due piste per lui, la prima è quella della Premier, mentre la seconda, meno suggestiva, è quella dell'Arabia Saudita. Ma intanto Firenze, e Italiano si godono le sue giocate