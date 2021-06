Pellissier: “Italiano era già allenatore in campo. Può far bene ma serve tempo”

Le parole dell'ex compagno di Italiano, Sergio Pellissier, che elogia il lavoro del probabile neo tecnico viola con lo Spezia

Ex compagno al Chievo di Vincenzo Italiano e oggi direttore sportivo, Sergio Pellissier ha parlato a Radio Bruno del probabile neo tecnico viola: "Italiano? Da giocatore era già un allenatore in campo, sapeva quello che voleva dai compagni e lo diceva senza grossi problemi. Credevo che potesse diventare un buon allenatore, ama questo sport e ha dimostrato di poter far bene. Con lo Spezia non mi aspettavo che ottenesse certi risultati, ha ottenuto la promozione con un po' di fortuna e quest'anno ha espresso un buon calcio e meritando di salvarsi con anticipo in maniera quasi facile. Può non far rimpiangere Gattuso? Firenze è una piazza pretenziosa, vuole puntare a traguardi migliori della salvezza, ma se avrà a disposizione giocatori validi può rendere. E' vero che per allenare in certe piazze serve qualcosa in più, e a Italiano servirà tempo".