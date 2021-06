Calamai: “Italiano? Da Spezia no sconti, anche per lo staff. Ribery può servirgli”

Il futuro della panchina viola ma non solo. La versione su Italiano e sul mercato della Fiorentina secondo Luca Calamai

Ai microfoni di Radio Bruno il giornalista Luca Calamai è intervenuto per parlare di Fiorentina tra mercato e nodo allenatore: "Italiano? Non c'è stato alcun contatto tra Commisso e Platek, a Spezia sono piuttosto irritati. Non ci sono margini per uscirne con baci e abbracci, non vogliono contropartite e lo staff di Italiano non ha clausola rescissoria e dunque si dovrà trattare singolarmente per portarli a Firenze. Come allenatore non si discute: ha fatto bene ovunque, è un progetto di allenatore molto bello ma andrà protetto e aiutato perché è "fragile" per un ambiente come Firenze. E non credo che Italiano, che mai ha allenato a certi livelli, venga qua e vada a imporre i giocatori di cui ha bisogno. Dovrebbe farlo, e spero che si batta per questo perché la Fiorentina spende per portarlo qua".