Pellegatti: “Camarda passerella o mossa disperata? Pioli farà turnover”

In questi ultimi giorni non si parla che di Francesco Camarda, ma Pioli lo schiererà davvvero? L'opinione di Carlo Pellegatti

"Odio la parola predestinato per i casi come quello di Camarda. Il ragazzo ha sicuramente talento e potrebbe arrivera in alto. Domani me lo aspetto, ma dipende dalla gara. Se la partita si mettesse male entrerebbe, essendo l'unica punta in panchina. Se invece il Milan dovesse vincere per 2-0 dopo 15' allora Pioli gli darà l'onore della passerella. A centrocampo mi aspetto che riposino Loftus-Cheek e Krunic, la settima prossima c'è il Dortmund"