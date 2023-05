Pedullà: “Contatti indiretti ADL- Italiano. Lo segue anche la Roma”

Alfredo Pedullà delinea la situazione che si è creata intorno a Vincenzo italiano. Secondo il noto esperto di mercato Italiano è nel mirino del Napoli, e della Roma, in caso di addio di Mourinho. E gli apprezzamenti di De Laurentiis sarebbero stati accompagnati da dei contati indiretti, con l'entourage del tecnico. Il quale ovviamente è concentrato su Praga, e per questo ADL non vuole disturbare Commisso, con il quale c'è grande rispetto. Il patron del Napoli avrebbe preventivato un budget per il tecnico viola di 2,5 milioni, con una richiesta superiore di un milione. La questione potrebbe risolversi con il placet viola, ma bisognerebbe aspettare qualche settimana. Il giornalista conclude sottolineando, che il Napoli non vuole disturbare Commisso e la sua squadra prima di Praga.