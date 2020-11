Pedro, dopo l’esordio in Nazionale arriva anche un piccolo infortunio

Dopo l’esordio in nazionale per Pedro arriva un piccolo problema muscolare, che costringe l’attaccante a tornare a casa. Il ct Tite infatti ha deciso di non rischiarlo per la prossima sfida dei verdeoro e come dichiarato in conferenza stampa “ha subito un piccolo infortunio, ma non ci sono le condizioni per l’atleta di partecipare al match di martedì”. Pedro, al centro di un intrigo di mercato che vede la Fiorentina spettatrice interessata (LEGGI QUI), non prenderà parte alla sfida contro l’Uruguay di Caceres.

