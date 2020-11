La giostra degli attaccanti: tutti i numeri dei cinque viola impiegati

Siamo arrivati alla sosta dopo la settima di campionato e la Fiorentina non ha ancora trovato il suo assetto ottimale per l’attacco: l’unico che quando è stato disponibile ha sempre avuto il posto sicuro è stato Franck Ribery che finora ha collezionato 424 minuto senza reti e con una sola partita giocata per intero. Alle sue spalle con un minutaggio simile Kouamé (342) e Vlahovic (322) autori di un gol ciascuno, ma mentre il serbo ha concluso una partita intera e ha 6 presenze a Kouamé non è ancora successo, ma è sempre sceso in campo come Cutrone che ha raggranellato solo 146 minuti divisi in 7 presenze il che rappresenta una media di poco più di 20 minuti a gara. Infine Callejon con 133 minuti in 2 sole partite.

La tabella

Il grafico