Pecchia: “Ambiente bellissimo, centro sportivo viola di altissima qualità”

Intervistato dai canali ufficiali del Parma, il tecnico ducale Fabio Pecchia ha commentato l'1-1 finale del Viola Park: "Sono contento, oggi finiamo una prima parte del ritiro. E a parte qualcuno tutti hanno chiuso senza grossi problemi questa prima parte. Belle risposte, in un ambiente bellissimo, un centro sportivo di altissima qualità e per noi è stato veramente molto allenante, sono contento. Le avversarie in amichevole sono state scelte mirate, proprio per voler creare questi tipi di partita con squadre di spessore e per noi è molto più allenante questo. Ne avremo altre con Bochum e Sassuolo, questo ci servirà per affrontare un campionato che non si sa quando parte".