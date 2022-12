Pastorello: “Ceccherini era fondamentale nella Fiorentina, addio non facile”

"Salernitana su Ceccherini? Nicola è un suo estimatore, ma non è una breaking news, hanno lavorato insieme e hanno avuto sempre un grande feeling. Federico è un giocatore che può stare anche nel contesto di un grande club, può giocare nell'80% delle squadre di Serie A da titolare. Anche quella con la Fiorentina fu una trattativa difficile per lasciarlo partire perché è vero che non giocava sempre, ma era una pedina fondamentale. Tutte le volte che mancava un titolare giocava lui e la differenza non si notava. Per convincere la Fiorentina, l'Hellas Verona dovette fare uno sforzo importante".