Pasqual: “Qualità Odriozola si vedono quando manca. I gol degli esterni…”

Le parole di Pasqual sulla situazione degli esterni in casa viola: per l'ex capitano adesso servono le reti di Nico Gonzalez e Ikoné

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex capitano viola Manuel Pasqual ha commentato la situazione relativa alle corsie esterne viola: "Odriozola? Sta facendo un grande campionato. Ti accorgi della qualità di un giocatore quando non ce l'hai, perché dà tanto a livello fisico sia a in fase offensiva che difensiva. Si propone sempre: spinge e difende, non sente la fatica. Negli ultimi giorni sembra che il Real non lo voglia lasciare in prestito una seconda stagione alla Fiorentina: da una parte glielo auguro per la sua carriera, ma i viola perderebbero un giocatore che sta dando tanto".