L’Arsenal ha deciso di “scaricare” Torreira. La Fiorentina è in pole position

Arteta non vuole puntare su Torreira per la prossima stagione ed è disposto ad incassare una minusvalenza per l'uruguaiano

Redazione VN

Non ci sarà l'Arsenal nel futuro di Lucas Torreira. Come riferisce il Sun, il manager Mikel Arteta ha deciso di scaricare il centrocampista. I Gunners sono disposti ad andare incontro ad una minusvalenza, pur di riuscire a cedere l'uruguaiano. In estate l'Arsenal cercherà di fare cassa, trasformando in cessioni a titolo definitivo alcuni prestiti, tra cui proprio quello di Torreira.

La Fiorentina - si legge sul portale - ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni ed è il club favorito per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Quattro anni fa i Gunners lo pagarono dalla Sampdoria circa il doppio: per i viola potrebbe essere, alla luce della sua costanza di rendimento, un colpaccio.