Parisi assente agli allenamenti: il motivo

Ancora nessun allenamento per il nuovo arrivato Fabiano Parisi che sia nella giornata di oggi che in quella di domani non parteciperà alle varie sedute alla corte di Vincenzo Italiano. Il motivo non è fisico ma legato ad alcuni giorni di vacanza rimanenti al ragazzo arrivato dall'Empoli dovuti alla convocazione in nazionale Under 21 , che arriverà ufficialmente in ritiro insieme agli altri assenti: Amrabat, Nico Gonzalez, Milenkovic, Barak e Kouame. Vincenzo Italiano avrà quindi a disposizione l'intera rosa attuale all'inizio della prossima settimana.