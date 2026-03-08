Paratici a lavoro: si pensa ad un nuovo responsabile del Settore Giovanile

Come scrive Nicolò Schira su X, il nuovo dirigente della Fiorentina Fabio Paratici in questi giorni non sta soltanto seguendo la Prima Squadra e le sue difficoltà, ma sta programmando anche alcune mosse per riorganizzare il club gigliato in certi ambiti. Tra questi, c'è pure il Settore Giovanile, comunque uno dei fiori all'occhiello della società viola. Secondo il giornalista, l'ex Juve e Tottenham potrebbe inserire un nuovo responsabile ed il nome è quello di Mattia Notari del Parma, con il quale i contatti sono stati già avviati.