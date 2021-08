Paradosso Lirola: da primo partente al più certo di rimanere

Il paradosso di Lirola continua. Da prima cessione viola è diventato uno dei componenti della rosa quasi certo di rimanere

La Fiorentina è da tempo in contatto con il Marsiglia che non è mai riuscito a soddisfare le richieste viola. Commisso non ha intenzione di svendere i suoi giocatori e se la situazione non dovesse migliorare, Lirola rimarrà a Firenze. Tuttosport, considera Zappacosta il nome più vicino a sostituirlo in caso di una sua partenza, mentre il sogno Florenzi resterà tale.