Pezzella nel Limbo: permanenza o cessione?

Il Limbo di Pezzella. Nel dubbio della cessione o di una possibile permanenza. Si attende di capire quale sarà il futuro dell'argentino

Come riportato dal Correrie dello Sport, bisogna ancora trovare un a soluzione per quanto riguarda la permanenza in rosa del capitano viola. L'accordo per il rinnovo non c'è, ma non è stata raggiunta ancora nemmeno l'intesa con qualche squadra per il suo trasferimento. Intanto Pezzella, assente nella presentazione delle nuove maglie, continua ad allenarsi e a mettersi a d'ispozione di Italiano aspettando di uscire dal Limbo in cui si trova intrappolato.