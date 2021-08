Di Gennaro: “L’Inter senza Lukaku? Non basteranno 40 milioni per Vlahovic”

Secondo l'ex calciatore, oggi opinionista, sarà molto difficile che la Fiorentina si privi del suo centravanti

"Credo che 40 milioni non bastino per un Vlahovic o uno Zapata". Secondo Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola ed oggi opinionista Rai, per l'Inter sarà dura sostituire Romelu Lukaku con un giocatore di pari livello o quasi, nel caso appunto di una cessione del belga al Chelsea. Anche considerando i problemi economici del club nerazzurro. Queste le sue parole a Tmw Radio: "Penso che l'Atalanta non ceda tanto volentieri Zapata, ad esempio. Gli orobici ormai sono una grande realtà del nostro calcio e si giocano scudetto o zona Champions. Lo stesso si può dire della Fiorentina con Vlahovic: i viola vogliono tornare grandi e non basteranno 40 milioni per strappar loro il centravanti serbo".