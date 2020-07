Panchina viola, è lotta a due secondo Di Marzio: mossi i primi passi con Di Francesco

Gianluca Di Marzio ha stilato il punto sul proprio sito sugli allenatori di Serie A, riferendo anche le ultime sulla panchina viola. Nonostante la squadra sia con l’attuale allenatore, secondo quanto si legge sono in particolare due i candidati forti per la successione di Iachini (SFUMATO JURIC): il primo è Eusebio Di Francesco, con il quale i viola avrebbero mosso nella giornata di ieri i primi contatti. L’ex Roma e Samp sarebbe la scelta primaria, mentre il secondo è Marco Giampaolo, reduce dalla non felice esperienza al Milan. Quest’ultima sarebbe considerata una buona e valida alternativa, anche se non ci sarebbero ancora stati abboccamenti veri e propri.

Sugli stessi nomi anche il Torino, a caccia di un nome per rilanciarsi dopo la salvezza firmata Longo, con Giampaolo che sarebbe però la prima scelta del neo DS Vagnati.

MA IL TEMPO STRINGE PER IL FUTURO >>>>> CONTINUA A LEGGERE