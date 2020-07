La squadra è con Iachini, ma il puzzle allenatore non è risolto

Lo si è visto ieri a Milano: la squadra segue Iachini (RIVIVI IL NOSTRO LIVE). Eppure non possono placarsi i dubbi sul futuro della panchina viola, scrive oggi La Nazione. La dimensione che la Fiorentina vorrà darsi in avvio di stagione sarà importante, e non può certo essere grande con un tecnico come quello ascolano. In caso di permanenza, quanto sarà dovuto ai rifiuti di altri candidati? Poi c’è Ribery, che deve essere messo insieme a chi è capace di parlare una lingua calcistica simile alla sua, e smettere di fungere da riserva di energia per tutti quanti. Va reso più sereno, gli va reso un secondo anno di contratto più tranquillo. Commisso affronterà la questione di persona, se potrà farlo, altrimenti in videochiamata, con una voce che può essere più convincente delle altre.