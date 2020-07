Aspettando Inter-Fiorentina: tutte le info per seguirla al meglio

Le probabili formazioni

Così gazzetta.it mette in campo le due formazioni stasera a San Siro

Le parole dei tecnici

Iachini “Abbiamo ripreso il nostro percorso, andiamo avanti e cerchiamo di dare continuità ai nostri numeri difensivi e di migliorare quelli offensivi in queste quattro partite, con attenzione e concentrazione. Non è facile, le energie sono quelle che sono, da un giorno all’altro i giocatori sono stanchi, le partite si sommano e la temperatura è alta, anche se vale per tutti. Si faranno le scelte adeguate, poi con i cinque cambi incideremo sulla partita in corso d’opera. Servirà una partita perfetta, l’Inter è una grande squadra allenata da un grande allenatore, con notevoli individualità”. TUTTE LE PAROLE

Conte: “Incredibile che la Fiorentina si sia trovata in quella posizione di classifica. Ha una rosa di ottimi calciatori, sono una buonissima squadra e Iachini come tecnico fa un buon lavoro. Saranno tranquilli, ma quando affronti l’Inter hai sempre motivazioni intrinseche che ti fanno dare il massimo”. TUTTE LE PAROLE

L’arbitro

ARBITRO GIACOMELLI di Trieste

ASSISTENTI – FIORITO – VILLA

IV: DOVERI

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE

Come seguire Inter-Fiorentina

TV – Telecronaca su SKY Calcio

RADIO – Radiocronaca di Radio Bruno Toscana

WEB- Diretta testuale commentabile su Violanews.com