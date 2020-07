Iachini, DiFra, Giampaolo, Mister X: tra otto giorni l’allenatore. C’è fiducia in Beppe

Da Iachini a Mister X: tra otto giorni la Fiorentina comunicherà quale sarà il tecnico che guiderà la squadra la prossima stagione. Da Di Francesco a Giampaolo, fino alla conferma di Beppe Iachini che può contare sull’ottimo rapporto con Commisso. Come scrive La Nazione, Rocco è tentato da realizzare uno Iachini-bis e la squadra, intesa come lo spogliatoio, ha in Beppe un comandante-amico con il quale ha condiviso la rinascita nella squadra nello spezzone di campionato post-lockdown.

Le alternative

Di Francesco c’è: pochi giorni fa ha detto “no” a una proposta dell’Alaves perché aspetta una chiamata dalla Serie A. Occasione che la Fiorentina potrebbe mettergli sul piatto chi lo conosce benissimo come Pradè. L’ex tecnico di Samp e Roma ha voglia di tornare alla guida di una squadra che possa dargli le emozioni e i risultati conseguiti a Sassuolo. Giampaolo invece era il profilo su cui la Fiorentina sembrava pronta a spingere quando il futuro di Iachini sembrava segnato, più di Juric. Adesso c’è con forza il Torino, ma l’allenatore si è preso ancora qualche giorno di tempo. Oltre a questi due nomi, c’è il famoso Mister X: una pista straniera come accadde quando Paulo Sousa arrivò dal Basilea tra la sorpresa di tutti.

