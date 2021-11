Pancaro: “Rebus difesa? Italiano punterà sul giocatore più veloce”. Vlahovic…

Il doppio ex: "Non penso che la Fiorentina cambierà atteggiamento con il Milan. Rebus difesa? Credo che la velocità sia la chiave"

Giuseppe Pancaro, doppio ex di Fiorentina e Milan, è intervenuto a Radio Bruno toccando alcuni tra i temi più caldi di casa viola. Queste le sue parole: "Non penso che la Fiorentina cambierà atteggiamento con il Milan. Rebus difesa? Credo che la velocità sia la chiave, per questo penso che Italiano sceglierà Venuti al centro della retroguardia assieme a Igor".