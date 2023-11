Pancaro: “Fiorentina in lotta per la Champions. Milan, quanti infortuni”

Giuseppe Pancaro, doppio ex di Milan-Fiorentina, ha parlato a TMW Radio: "Effettivamente quest’anno il Milan sta avendo tantissimi infortuni che volendo o non volendo condizionano il percorso. Da quello che leggo anche nella partita contro la Fiorentina ci saranno diverse assenza. Sarà una partita condizionata da questo ma comunque molto importante. I rossoneri devono ripartire sennò quelle davanti si staccano troppo. Mentre per quanto riguarda il discorso scudetto la rosa è davvero ristretta per la Champions League si potrebbero aprire scenari diversi. Ci sono molte squadre che possono lottare per il quarto posto. Tra queste ci metterei la Fiorentina e l’Atalanta".