Palladino, già al Monza il calo fu netto. Adesso riuscirai a rialzarti?

Grazie ai dati di Sofascore, abbiamo analizzato i secondi tempi della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il calo è evidente e non è la prima volta che una squadra allenata dall'ex Monza ha un calo drastico durante la stagione. Infatti, proprio il suo Monza, la scorsa stagione ha avuto un calo evidente durante il girone di ritorno. All'andata, la squadra allenata da Palladino ha messo a segno 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Score ottimo per una squadra che lotta per non retrocedere. Nella seconda parte di stagione invece, le vittorie sono state 5, con 5 pareggi e 9 sconfitte.