FOTO – Dal Paradiso all’Inferno, i dati dei secondi tempi viola fanno impressione

C'era una Fiorentina che vinceva, giocava e che nel secondo tempo lottava per portare a casa il risultato. E poi c'è una Fiorentina spenta, demoralizzata che non riesce incidere dopo i primi 45 minuti. Attraverso i dati di Sofascore, abbiamo analizzato i secondi tempi delle prime 7 del ritorno e le corrispondenti dell'andata. E i numeri mostrano uno scenario davvero preoccupante.

Nella prima metà di stagione, dal 45 in poi sono arrivate 6 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte. Mentre, in questo girone di ritorno i numeri sono uguali, soltanto in negativo: 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Un quadro chiaro per dimostrare la crisi della squadra di Raffaele Palladino.