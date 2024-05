Palladino a Firenze? Intanto ringrazia il Monza: “Costruita una solida realtà”

Raffaele Palladino rimane il primo nome nella lista per il dopo Italiano. In queste ultime settimane l'allenatore del Monza ha superato prima Gilardino, fresco di rinnovo con il Genoa, poi Alberto Aquilani. Oggi tramite un post su Instagram ha voluto fare un riassunto sulla stagione dei suoi, ringraziando la squadra e la società senza però dare un vero segnale di addio. Ecco le sue parole: "La stagione che si è appena conclusa ci ha resi ancora più orgogliosi delle persone con cui abbiamo condiviso questo viaggio pieno di ostacoli ma davvero molto gratificante e costruttivo. Questo gruppo di ragazzi ha dimostrato di avere dei valori da Serie A. Abbiamo costruito, TUTTI, una solida realtà. Un GRAZIE speciale va al Dottor Galliani e alla società per il supporto costante. Un ringraziamento ai nostri tifosi che sono stati sempre al nostro fianco. FORZA MONZA!"