Padovan: “Fiorentina deludente, solo le coppe possono riscattare la stagione”

"La Fiorentina doveva avere 6-7 punti in più. Con il Bologna doveva vincere, con la Juventus poteva arrivare il pareggio. Finora è una squadra che in campionato ha deluso, mentre in coppa ha una grandissima chance. Solo la Coppa Italia, pià che la Conference, può riscattare la stagione della Fiorentina. Ai viola manca un grande centravanti, non si è provveduto né in estate né in inverno. Italiano? Continuerei con lui, ma ancora non ha fatto un salto in avanti e deve migliorare anche lui. Ma mi auguro non venga messo in discussione. È un po' in balia dei risultati, ma ha il calcio e le coppe potrebbero stravolgere i giudizi sulla stagione e su di lui. Ieri ho visto la Fiorentina comandare la partita, è stata nella metà campo avversaria, ma il problema è segnare".