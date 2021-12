Oss. Viminale: Fiorentina-Salenitana “caratterizzata da elementi di criticità”

L'Osservatorio ha suggerito "l'adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno per il solo settore ospiti"

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno si è espresso sulla gara in programma allo stadio "Artemio Franchi" sabato 11/12, con calcio d'inizio alle 15, tra Fiorentina e Salernitana.

La sfida è "caratterizzata da elementi di criticità" e l'Osservatorio ha suggerito "l'adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno per il solo settore ospiti" con l'implementazione del servizio di stewarding. Questo quanto disposto dal Viminale verso la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.