Vlahovic e Italiano, patto di ferro per l’Europa. Ma il rapporto Ristic-ACF…

Il tecnico convinse Dusan, ma oggi i rapporti fra Ristic e la società Viola non sono distesi

L'ultima estate è stata piuttosto travagliata per Dusan Vlahovic. Sul serbo era forte l'interesse di tante pretendenti e, ad un certo punto, sembrava davvero ad un passo dal lasciare Firenze. Non però nei pensieri di Vincenzo Italiano, scrive il Corriere Fiorentino. Il tecnico siciliano è sempre stato certo di poter convincere il ragazzo a restare e a stipulare quel patto di ferro per riportare i Viola in Europa. "Ora però, col mercato di gennaio alle porte, le voci son tornate a farsi sentire. Anche perché il rapporto tra il club e gli agenti del bomber, nonostante gli ultimi faccia a faccia, non è migliorato. Anzi."