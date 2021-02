Orsi: “Per la Serie B rischiano in 4, non la Fiorentina. Sul rinnovo di Ribery…”

L’ex portiere ed opinionista Fernando Orsi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Questo il suo pensiero riguardo l’attualità viola:

La Fiorentina l’ho commentata col Torino e mi era piaciuta. Ho visto una squadra presente e fisicamente apposto. Con l’Inter le assenze hanno pesato. Queste tre partite che verranno ci diranno che squadra sono i viola. Io credo siano cambiati, più autoritari. E’ ovvio che uno si aspettava di più dalla “cura” Prandelli, ma quando entri in corsa ci sono molti problemi. L’importante è avere una buona intelaiatura per poggiare i nuovi acquisti. Kokorin e Malcuit possono servire, poi dobbiamo vedere come reagiscono. La Fiorentina ha le possibilità per togliersi anche qualche soddisfazione. Chi rischia di più? Crotone, Parma, Torino e Cagliari. Salvo stravolgimenti tre di queste quattro andranno in Serie B. Le altre squadre sono più strutturate e pronte. Quando parti con determinati obiettivi ma ti ritrovi nel “mischione” subentra la paura. Guardate il Toro contro i viola, nonostante la doppia superiorità numerica senza lo svarione di Pezzella perde la partita. Rinnovo a Ribery? Ci debba essere una volontà di entrambi, soprattutto del giocatore. Firenze è una piazza da rispettare. Se una delle due non vuole più rispettare la storia dell’altro è giusto che le strade si separino. Dragowski? E’ più istintivo che tecnico, riesce a fare parate come quella su Barella. Non mi aspettavo una crescita così del ragazzo. Si è guadagnato la titolarità con prestazioni autorevoli e di grande personalità (Adesso la sfida per il polacco è farlo restare in maglia viola)