Fiorentina, due i principali indiziati per il dopo Prandelli

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, tutte le energie dei Viola sono rivolte alle prossime partite per agguantare la salvezza, ma giorno dopo giorno si avvicina il tempo delle decisioni. La società stima molto Prandelli e si augura che da qui a fine campionato possa inanellare una serie di vittorie, tuttavia è iniziato un lavoro sottotraccia per non farsi trovare impreparati. Il club si sta guardando intorno, di fatto riprendendo alcuni sondaggi già avviati in tempi passati. Due i profili principali individuati dal quotidiano, quelli di Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso. Per quest’ultimo Commisso non ha mai nascosto la propria stima, adesso che il rapporto con De Laurentiis si è fatto teso non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina tornasse a farsi viva. Diverso il discorso per Sarri, da sempre considerato il tecnico ideale per avviare un progetto a lunga scadenza. L’ex Juve a giugno sarà libero di valutare nuove avventure, di recente ha rispedito al mittente la proposta del Marsiglia.

