Deulofeu incanta a Udine: poteva essere viola

Deulofeu oggi è stato decisivo, imprendibile in Udinese-Verona con un gol e mezzo. Gerard Deulofeu che non è proprio l’ultimo arrivato, dopo le esperienze tra Barcellona, Milan e Watford. Ha firmato per l’Udinese proprio l’ultimissimo giorno utile del mercato estivo: 5 ottobre 2020. Dal Watford. Contratto depositato a pochissimi minuti dal gong. Ma Gianluca Di Marzio nel suo nuovo sito Grandhotelcalciomercato.com rivela che il suo destino avrebbe potuto essere diverso. Napoli e Fiorentina lo avrebbero voluto in rosa e ci hanno provato con insistenza fino alla fine ma la «condicio sine qua non» era una sola: «Riusciamo a prenderlo solo se ne esce uno». Parola sia di Pradè sia di Giuntoli. Com’è andata? Nessuno è partito, ergo nessuno spazio per Deulofeu che così ha accettato con grande entusiasmo l’avventura con l’Udinese. Squadra che gli avrebbe permesso di recuperare bene dall’infortunio ai legamenti da cui usciva, trovando la giusta continuità di rendimento.