Orlando: “Fiorentina superiore al Basilea. Italiano? Sa preparare la squadra”

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della Fiorentina, dei traguardi raggiunti e del grande lavoro di Italiano in panchina. Queste le sue parole: "La stagione della Fiorentina è ottima fino a questo momento. Basilea? Non so come abbia fatto a vincere contro il Nizza, perché ho visto la partita e non sono mai usciti dall'area di rigore. Sulla carta i viola sono superiori, ma in queste occasioni mai dire mai".