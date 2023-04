Finale Coppa Italia, la Fiorentina giocherà “in casa”. I dettagli

La finale di Coppa Italia sarà Fiorentina-Inter (e non Inter-Fiorentina). E' questo l'esito del sorteggio avvenuto stamattina che ha designato i viola come squadra "di casa". Si tratta ovviamente solo di una differenza formale, dato che come sappiamo la partita del 24 maggio si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina potrà però, ad esempio, scegliere che divisa indossare, probabile quindi che scenda in campo con la prima maglia viola. Per quanto riguarda i tifosi, i biglietti saranno equamente divisi tra le due tifoserie. Al popolo viola sarà riservata la Curva Sud, quella solitamente occupata dalla Roma (non la Curva Nord come inizialmente filtrava dalla Lega). Lo riporta Radio Bruno.