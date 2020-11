Ore decisive per la panchina: possibile contatto telefonico tra Commisso e Iachini

Su Gazzetta.it, nel pezzo a firma Luca Calamai, troviamo il punto sulla panchina viola. Il ballottaggio tra la conferma di Beppe Iachini e l’arrivo di Cesare Prandelli – si legge – è più che mai vivo. Di sicuro la società viola non vuole allungare ulteriormente questo periodo di incertezza. Anche perché domani la squadra tornerà a lavorare al Centro Sportivo Davide Astori e chi guiderà la seduta sarà anche il tecnico che sarà in panchina nella sfida contro il Benevento alla ripresa del campionato. I dirigenti hanno lavorato a fondo nelle ultime ventiquattro ore per cercare di valutare nella maniera più corretta i vari aspetti della questione.

Ora, naturalmente, l’ultima parola spetta al presidente Commisso che è in contatto continuo dal suo ufficio nel New Jersey. È possibile anche un colloquio tra il proprietario e l’allenatore Iachini proprio per verificare lo stato d’animo di un tecnico che in questo momento, impossibile nasconderlo, è stato sfiduciato dalla piazza. Piazza che, invece, accoglierebbe a braccia aperte Prandelli.