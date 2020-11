Qui Centro Sportivo: arrivano Biraghi e Castrovilli, tamponi in corso in attesa di novità

Il vice di Beppe Iachini, Giuseppe Carillo, ha varcato intorno alle 11 le soglie del Centro Sportivo Davide Astori. Oggi non sono previsti allenamenti. Pochi minuti dopo, ecco Paolo Riela, collaboratore tecnico. Secondo quello che riusciamo a capire, è in programma un giro di tamponi per i componenti del gruppo squadra. Chissà però che non ci sia tempo per un breve scambio di opinioni con Giancarlo Antognoni, presente anche lui al CS…

Ore 11:33 – Ecco Cristiano Biraghi a bordo della sua auto.

Ore 11: 47 – Arriva Gaetano Castrovilli.

Seguiremo l’intera giornata viola con i nostri inviati, per capire cosa ne sarà della panchina gigliata.