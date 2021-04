Ordine Ingegneri FI: “Soddisfatti per la scelta del Recovery Fund”

Il comunicato stampa con le parole del Presidente Fianchisti

"Esprimiamo soddisfazione per la scelta di destinare parte dei fondi del Recovery Fund allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un'opera di valore storico e artistico, che necessita di una ristrutturazione importante per continuare ad ospitare eventi sportivi e culturali di rilievo, mantenendo al tempo stesso intatte le sue caratteristiche architettoniche originarie". Così Giancarlo Fianchisti presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. "Leggiamo di una pubblicazione in poche settimane del bando per il concorso di progettazione ed è un'altra notizia positiva che dimostra concretezza e fa ben auspicare sulle prossime tempistiche. Sarà un intervento importante non solo per ridare prestigio al lavoro di Pierluigi Nervi, ma anche per riqualificare il quartiere di Campo di Marte. Crediamo che possa essere solo il primo passo di un più ampio piano di interventi che coinvolga nei prossimi anni anche le infrastrutture e gli edifici circostanti”.