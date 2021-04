Guetta: “Franchi vittoria di Nardella. Ora Comune e ACF trovino una soluzione”

"Vorrei che questa vittoria non fosse contro Commisso, ma ci si mettesse ad un tavolino per trovare la soluzione migliore."

Il direttore del "Pentasport", David Guetta è intervenuto in diretta a Radio Bruno per commentare la notizia riguardante l'inserimento del Franchi all'interno del Recovery Fund :

"Con questa ufficialità ogni progetto al di fuori dello stadio Franchi viene chiuso. Niente Campi Bisenzio o altro, a questo punto è presumibile che lo stadio rimarrà il Franchi. Senza togliere un euro alla collettività 95 milioni di euro vanno allo stadio. Una vittoria notevolissima del sindaco Nardella, sulla quale non ci credeva nessuno. Avevamo dubbi anche sulla capienza superiore ai 40.000, invece anche questa è stata da poco confermata. Mai avrei pensato che una cifra così importante venisse investita sul Franchi. Vorrei che questa vittoria non fosse contro Commisso, ma ci si mettesse ad un tavolino per trovare la soluzione migliore. Commisso avrà uno stadio molto diverso rispetto a quello attuale. A sorpresa lo stadio verrà rifatto con i fondi europei. Nessuno ci avrebbe scommesso un euro. Se non fosse stato un monumento nazionale non avremmo avuto accesso a questo provvedimento. Il problema è che le risorse previste dalla Fiorentina datate 2008 per dare ai viola 40-50 milioni l’anno difficilmente arriveranno. Le istituzioni viola e quelle della città devono tornare a parlarsi, perchè siamo ad uno snodo cruciale."