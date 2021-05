Ora Commisso non può sbagliare: costruisca la squadra intorno a Vlahovic

Vlahovic non si ferma più: 21 gol in campionato

“El segna semper lù”, dicono a Milano. Dusan Vlahovic timbra di nuovo il cartellino. Doppietta e arrivederci Lazio. I gol in campionato sono ventuno, tanti quanti ne ha siglati un mostro sacro come il neo campione d’Italia Romelu Lukaku . Le reti del serbo sono pesanti come macigni perché avvicinano la Fiorentina alla sospirata salvezza.

Dusan è diventato in poco tempo uno dei punti fermi della Fiorentina. Inutile girarci intorno: senza le sue reti, la salvezza sarebbe stata una chimera o quasi. La società dovrà ripartire da lui la prossima stagione che, ci auguriamo, non sia di sofferenza come l’attuale e la scorsa. Vlahovic è entrato nel mirino dei top club stranieri e italiani. Il Milan, solo per fare un nome, lo affiancherebbe volentieri a Ibrahimovic. “Blindiamolo” dovrà essere la risposta del presidente Commisso, non “vendiamolo al miglior offerente”. Sarebbe un messaggio potente nei confronti dei tifosi viola e delle pretendenti. Il calcio è semplice: per crescere servono giocatori forti e Vlahovic lo è. Privarsene sarebbe un suicidio sportivo. La dirigenza gigliata dovrà fare di tutto per costruire una squadra capace di esaltare il suo killer instinct. Solo così la Fiorentina potrà tornare nel salotto buono del calcio italiano. E' elementare.