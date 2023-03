On. Di Giorgi sul Franchi: “Prima si poteva, perché ora non si può più?”

Uno stop inatteso per il Franchi che lascia di stucco chi ha seguito in prima persona la genesi del progetto

Vi riportiamo il testo della nota diffusa dalla parlamentare On. Rosa Maria Di Giorgi (PD) in merito alla questione stadio:

Scoprire oggi che viene rimesso tutto in discussione mi lascia oltremodo perplessa. Se non è regolare l’intervento oggi, non lo era nemmeno prima. E allora come mai ne è stata ammessa la finanziabilità?