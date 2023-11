Oltre l’Inter spunta un’altra pretendente per Kouamè, e gioca in Conference

Giornate intense per Christian Kouamè. L'esterno ivoriano, andato in gol ieri con la propria nazionale sta avendo diverse richieste di mercato. Oltre a quella dell'Interc'è un altro grande club su di lui, il Fenerbahce. La squadra di Istanbul, prima in campionato e presente anche in Conference, sarebbe interessata a Kouamè. Lo riporta il media locale Sporx. Italiano però difficilmente si separerà dal numero 99, visto che in estate lo ha voluto tenere con forza. Tra l'altro l'ex Genoa ha ancora in ballo il rinnovo contrattuale da ridiscutere con la società viola