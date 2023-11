Sorpresa, l’Inter pensa a Kouamè? Incontro con il procuratore

L'attaccante ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno. La Fiorentina ha un'opzione di rinnovo, ma per il momento non l'ha esercitata

Il futuro di Christian Kouamè è ancora incerto. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, con opzione di rinnovo, ma la sua permanenza alla Fiorentina non è scontata. E intorno all'attaccante iniziano a circolare sirene di mercato. Alcune voci lo danno nel mirino di club turchi, ma attenzione a quanto riporta il sito fcinternews.it: nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro tra gli uomini mercato nerazzurri (Ausilio e Baccin) con Michelangelo Minieri per parlare di vari argomenti. E il discorso si sarebbe soffermato proprio su Kouamé che l'Inter potrebbe valutare come eventuale innesto a costo zero per giugno, complice un trascorso nel settore giovanile che farebbe comodo nella compilazione delle liste.