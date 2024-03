“Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita”: Astori vive, sempre

“Lo Spazio Fontanelli con i suoi campi da calcio, basket e pallavolo offrirà ai ragazzi e alle ragazze di Bruzzano un luogo in cui crescere, mettersi alla prova, condividere il tempo libero e tante emozioni. Ringrazio Fondazione Milan, il Ministero del Lavoro, Sport e Salute, FIGC, Fondazione Aquilone e l’Associazione Davide Astori per aver contribuito a riqualificare quest’area sportiva della nostra città, uno splendido modo per avvicinare i giovani all'attività sportiva e per continuare a far vivere la memoria del capitano della Fiorentina prematuramente scomparso”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che poi ha regalato ai presenti anche un simpatico aneddoto vissuto in prima persona con Davide nel 2015