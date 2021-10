Odriozola: “Possiamo sognare in grande. Colpito dalla passione dei tifosi viola”

Parla il difensore viola

"Sono molto contento di come è andato questo primo mese, indossando questi colori bellissimi che mi piacciono molto. La squadra sta facendo bene, abbiamo perso contro le big ma meritavamo di vincere. Il gruppo è magnifico, composto da giocatori che sanno giocare molto bene a calcio, in allenamento ci divertiamo. Possiamo sognare in grande. Sono un giocatore offensivo, ma curo molto la fase difensiva e macino chilometri per aiutare la squadra a vincere. Devo ringraziare i tifosi viola, sono rimasto colpito da come mi hanno accolto fin dal primo giorno. Mi fermano per strada, mi piace moltissimo questa passione. E l'atmosfera al Franchi, poi, è incredibile. In quanto faccio 100 metri? Non lo so, ma ho sempre avuto questa curiosità, magari un giorno riuscirò a scendere sotto i 10 secondi".