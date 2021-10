Riscatta ‘sta stagione!

Da oggetto misterioso a titolare a Venezia? Chissà...

Nemmeno il più inguaribile degli ottimisti spedirebbe senza indugio Vlahovic in panchina fino a gennaio per puntare a occhi chiusi su Kokorin. Il russo in dieci mesi ha giocato 119 minuti distribuiti su sette presenze, la bellezza di diciassette minuti giocati ogni volta che scende in campo. Centellinato come un giocatore a fine carriera o come un giovane della Primavera. Eppure Koko di anni ne ha trenta e avrebbe ancora molto da dare.