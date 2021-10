Fiorentina, niente più affari con Ristic. Quei legami ‘particolari’ dell’agenzia

Commisso ha dichiarato guerra agli agenti e ha chiuso i rapporti con l’agenzia che gestisce Vlahovic

Darko Ristic è il direttore dell’agenzia alla quale Vlahovic si è affidato, Danilo Vucic invece uno dei procuratori dell’attaccante e anche il figlio dell’attuale presidente della Serbia, Aleksandar; lo stesso Vucic, tra l'altro, è finito al centro di alcune polemiche per una foto che lo ritraeva in compagnia di personaggi della malavita serba, tanto da far intervenire il padre nei giorni più infuocati di campagna elettorale.